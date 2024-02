Nouvelle éruption volcanique sur la péninsule de Reykjanes

Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - Un volcan est entré jeudi en éruption dans le sud-ouest de l'Islande pour la deuxième fois depuis le début de l'année, la sixième depuis 2021 sur la péninsule de Reykjanes. Les images diffusées par la télévision publique montrent des fontaines de lave orange jaillissant de fissures au sol. La précédente éruption a eu lieu le 14 janvier et a duré environ deux jours. Des coulées de lave ont alors atteint les faubourgs de la ville portuaire de Grindavik, dont les quelque 4.000 habitants ont dû être évacués, plusieurs maisons prenant feu. En novembre dernier, face au risque d'éruption, les autorités islandaises ont commencé à ériger des digues de terre pour empêcher la lave d'atteindre les habitations et les infrastructures. L'Islande compte une trentaine de volcans actifs qui attirent chaque année des milliers de touristes. (Terje Solsvik, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)