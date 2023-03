Nouvelle déroute boursière des banques européennes, inquiétudes autour de Credit Suisse

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Les valeurs bancaires chutent mercredi en Europe, le plongeon de Credit Suisse à son plus bas niveau historique accentuant les craintes des investisseurs pour l'ensemble du secteur après l'effondrement de Silicon Valley Bank (SVB). Credit Suisse est tombée sous les deux francs suisses pour la première fois de son histoire, le principal actionnaire de la banque helvétique ayant déclaré ne pas pouvoir lui apporter une aide financière supplémentaire. "Nous ne pouvons pas parce que nous dépasserions les 10% (au capital). C'est une question de réglementation", a déclaré mercredi le président de la Banque nationale saoudienne (SNB), Ammar Al Khudairy. La banque saoudienne a acquis une participation de près de 10% au capital de Credit Suisse l'année dernière après avoir participé à sa levée de fonds et s'être engagée à injecter jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses (1,53 milliard d'euros). En Bourse de Zurich, le titre Credit Suisse a été suspendu sur une baisse de 21,88% à 1,75 francs, de la loin la plus forte baisse du Stoxx 600, et le coût de l'assurance contre un risque de défaut de la banque sur sa dette obligataire augmente. Par ricochet, l'indice Stoxx des banques perdait 6,04% vers 11h25 GMT. A Paris, Société générale reculait de 10,5%, BNP Paribas de 10,47% et Crédit agricole de 6,03%. Credit Suisse a publié mardi son rapport 2022 dans lequel elle indique avoir identifié des "faiblesses significatives" dans des contrôles internes sur les rapports financiers. La deuxième plus grande banque de Suisse tente de se relever après une série de scandales qui ont considérablement entamé la confiance des investisseurs et des clients. Au quatrième trimestre, les sorties de fonds des clients ont atteint plus de 110 milliards de francs suisses. Les déboires de Credit Suisse s'ajoutent à l'alerte mondiale déclenchée par les faillites des banques américaines SVB et Silvergate la semaine dernière, bien que les régulateurs et gouvernements aient tenté d'éteindre les craintes de contagion. "Les marchés sont déchaînés. Nous passons des problèmes des banques américaines à ceux des banques européennes, en premier lieu Credit suisse", a déclaré Carlo Franchini, chez Banca Ifigest. "Cette situation entraîne l'ensemble du secteur bancaire européen dans sa chute. Les actions ont accéléré leurs pertes après les commentaires des Saoudiens... Je pense que la crise de Credit suisse peut être résolue et que la banque ne sera pas laissée en faillite", a ajouté l'expert. (Noele Illien, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)