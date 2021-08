Nouvelle défaite pour des volleyeuses françaises sans arme face à la Serbie

par Arthur Cremers (iDalgo)

L'équipe de France de volley féminine jouait ce samedi son deuxième match dans le championnat d'Europe et comme hier, elles n'ont pas fait le poids. Face à la Serbie cette fois-ci, les joueuses d'Émile Rousseaux n'ont résisté que le temps de quelques points dans le premier set avant que Tijina Boskovic ne mette la machine en route et ne domine de la tête et des épaules. La deuxième manche a été encore plus largement remportée par les Serbes qui ont eu un peu plus de mal à se détacher dans la troisième mais qui ont finalement conclu l'affaire en un peu plus d'une heure de jeu. Score final 25-14/25-13/25-16. Pour les Bleues, il faudra absolument réagir face à la Bosnie Herzégovine lundi sans quoi la qualification pour la suite se compromettrait.