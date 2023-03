Nouvelle chute des banques en Bourse avec la crainte d'un "effet domino"...

Nouvelle chute des banques en Bourse avec la crainte d'un "effet domino"...













Crédit photo © Reuters

par Sruthi Shankar, Amanda Cooper et Amruta Khandekar (Reuters) - Les valeurs bancaires sont à nouveau chahutées en Europe vendredi, en particulier Deutsche Bank et UBS, les investisseurs craignant que les difficultés que rencontrent le secteur depuis plusieurs jours se propagent également à ces deux poids lourds. L'indice Stoxx des banques perd 5,19% vers 11h55 GMT. En queue de peloton du Stoxx 600 figure Deutsche Bank. La première banque allemande dévisse de 14,27%, au plus bas depuis mi-octobre, alors qu'une forte augmentation du coût d'assurance contre le risque de défaut de paiement alimente les inquiétudes sur la stabilité de tout l'écosystème bancaire européen. Le "credit default swap" (CDS) à cinq ans de Deutsche Bank a grimpé à plus de 220 points de base, au plus haut depuis fin 2018, contre 142 points il y a seulement deux jours, montrent les données de S&P Market Intelligence. Les CDS des plus grandes banques d'Europe augmentent, ce qui montre que les investisseurs ne sont disposés à prendre aucun risque dans leurs portefeuilles à l'approche du week-end. "Deutsche Bank est sous les feux des projecteurs depuis un certain temps, de la même manière que Credit Suisse l'a été", a déclaré Stuart Cole, chef macroéconomiste chez Equiti Capital. "Elle a connu plusieurs restructurations et changements de direction pour tenter de retrouver une base solide, mais jusqu'à présent, aucun de ces efforts ne semble avoir vraiment porté ses fruits". La banque s'est refusée à tout commentaire, de même que le président de la Bundesbank et que l'autorité de régulation financière allemande (BaFin). "Nous sommes toujours dans l'attente de la chute d'un nouveau domino et Deutsche est clairement le prochain auquel tout le monde pense (à tort ou à raison)", a déclaré Chris Beauchamp, analyste chez IG. LE MARIAGE UBS-CREDIT SUISSE EN QUESTION A Zurich, Credit Suisse et UBS perdent 6,17% et 5,78% respectivement. Et le CDS à cinq ans d'UBS a augmenté de 14 points de base par rapport à la clôture de jeudi pour atteindre 130 points de base. L'agence Bloomberg a rapporté que les deux banques, en cours de rapprochement, font partie des établissements visés par une enquête du département américain de la Justice pour déterminer si elles ont potentiellement aidé des oligarques russes à se soustraire aux sanctions. Aucune des deux banques helvétiques n'ont souhaité commenter ces informations et le ministère américain de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Jefferies a abaissé sa recommandation sur UBS d"acheter" à "conserver", le broker estimant que le rachat du concurrent Credit Suisse modifierait son image auprès des investisseurs ('equity story'), basée jusqu'à présent sur un profil de risque plus faible, sur la croissance organique et un retour sur capital important. "Tous ces éléments, auxquels les actionnaires d'UBS ont adhéré, ont disparu, probablement pour des années", a souligné Jefferies. Plusieurs sources ont fait savoir à Reuters que la première banque suisse avait promis des bonus de rétention aux employés de la branche de gestion de fortune de Credit Suisse en Asie afin d'empêcher une fuite des talents. Les obligations "Additional Tier 1" (AT1) des banques européennes sont en outre sous pression. A Paris, Crédit agricole, BNP Paribas et Société générale abandonnent de 3,26% à 7,01%. LES RÉGULATEURS PEINENT À APAISER LES CRAINTES Le secteur bancaire est secoué au niveau mondial depuis les faillites soudaines de deux banques régionales aux Etats-Unis, qui ont suscité des craintes de contagion plus large. Les régulateurs, politiques et banquiers centraux ont insisté sur le caractère bien différent de ces turbulences par rapport à la crise financière de 2008, affirmant que les banques disposaient de niveaux de capitaux et de liquidité plus solides. Pour la quatrième fois en une semaine, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a pris la parole jeudi pour essayer de rassurer les ménages - et les marchés - sur la sécurité du système bancaire et la protection des dépôts. Si ses propos ont permis à Wall Street de clôturer en hausse jeudi, les "futures" sur indices sont désormais dans le rouge et les grandes banques comme Goldman Sachs ou JPMorgan reculent dans les échanges en avant-Bourse. "Pour les investisseurs, les autorités sont toujours préoccupés par le potentiel de contagion", a déclaré Susannah Streeter chez Hargreaves Lansdown. (Bureaux de Reuters; rédigé par Toby Chopra, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)