Nouvelle-Calédonie : Trois arrêtés pris à la veille du référendum du 12 décembre

PARIS, 9 décembre (Reuters) - Le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a indiqué jeudi sur Twitter avoir pris trois arrêtés applicables à compter du 10 décembre jusqu'au 13 décembre 2021, alors que le troisième et dernier référendum sur l'indépendance de l'archipel doit se tenir le dimanche 12 décembre.

Les arrêtés interdisent le port et le transport d'armes et de munitions, restreignent la distribution, la vente et l'achat de carburant et interdisent l'utilisation, le port et le transport d'articles pyrotechniques sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie précise que ces arrêtés ont été pris en considérant le "contexte tendu lié aux manifestations contre l'obligation vaccinale et le passe sanitaire (et) à la situation liée à la tenue de la troisième consultation de sortie de l'Accord de Nouméa et des risques de troubles à l'ordre public qui peuvent survenir".

Ces arrêtés entreront en vigueur le 10 décembre à 12h00 heure locale (01h00 GMT) jusqu'au lundi 13 décembre à 12h00. Seul l'arrêté portant sur l'interdiction de port d'armes entrera en vigueur samedi 11 décembre à 12h00.

