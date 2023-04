Nouvelle baisse des commandes à l'industrie US en février

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont reculé pour le deuxième mois consécutif en février, en raison notamment de la baisse de la demande d'avions civils. Selon les données publiées mardi par le département américain du Commerce, ces commandes ont baissé de 0,7% en février après un repli de 2,1% (révisé) en janvier, tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,5%. Sur un an, les commandes à l'industrie ont augmenté de 3% en février. L'augmentation des coûts d'emprunt, alors que la Réserve fédérale est confrontée à une inflation élevée, a refroidi la demande de biens, qui sont généralement achetés à crédit. (Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)