Nouvelle baisse de l'activité dans l'industrie US

Nouvelle baisse de l'activité dans l'industrie US













WASHINGTON, 1er juin (Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en mai pour le septième mois d'affilée, les nouvelles commandes continuant de baisser avec la hausse des taux d'intérêt, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée jeudi. L'indice ISM manufacturier est ressorti en baisse à 46,9 contre 47,1 le mois précédent alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne 47,0. La composante des nouvelles commandes de l'enquête de l'ISM est revenue à 42,6 contre 45,7 en avril et celle de l'emploi a en revanché progressé à 51,4 après 50,2. Celle des prix payés par les entreprises manufacturières a nettement baissé à 44,2 après 53,2. Une autre enquête auprès de directeurs d'achats des services, celle de S&P Global, montre le passage en contraction de l'activité du secteur avec un indice en recul à 48,4 après 50,2 en avril. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)