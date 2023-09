Nouvelle attaque russe dans l'est de l'Ukraine

Nouvelle attaque russe dans l'est de l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Treize personnes ont été blessées dans une attaque russe lancée contre une ville située à l'ouest de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a rapporté le média public Suspilne, citant un responsable local. Deux frappes ont visé la ville de Kourakhove, à environ 50 kilomètres de Donetsk, provoquant un incendie, a dit à Suspilne Roman Padoun, le chef de l'administration de la ville, sans fournir plus de détails. Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs bâtiments en proie aux flammes. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces images de manière indépendante. La ville de Kourakhove, contrôlée par l'Ukraine, est située près de la ligne de front et est visée par des attaques de la Russie depuis plusieurs mois. Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudin, a déclaré sur Telegram qu'une femme avait été tuée dans des bombardements russes contre la ville de Zelenivka. (Reportage Ron Popeski et Maria Starkova; version française Camille Raynaud)