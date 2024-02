Nouvelle attaque de drones russes à Odessa

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une attaque de drones russes a frappé une zone commerciale dans le port d'Odessa, sur la mer Noire, faisant un mort, a déclaré vendredi l'armée ukrainienne, ajoutant que d'autres personnes se trouvaient peut-être encore sous les décombres. Dans un message publié sur Telegram, l'armée a indiqué que neuf drones avaient été interceptés, mais que l'un d'eux avait frappé une zone située à proximité du port, provoquant un incendie. Les pompiers ont retrouvé un corps et ont déclaré que d'autres personnes pourraient encore se trouver sous les décombres, tandis que les services d'urgence s'efforçaient de maîtriser l'incendie. L'armée a indiqué que des missiles avaient également été utilisés lors de l'attaque, mais qu'ils n'avaient atteint aucune cible. A lire aussi... Des photos publiées par l'armée montrent des bâtiments très endommagés et des équipes de secours se frayant un chemin parmi les débris. (Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)