Nouvelle attaque aérienne contre Kyiv, la troisième en 24 heures

Crédit photo © Reuters

par Dan Peleschuk et Valentyn Ogirenko KYIV (Reuters) - Une attaque aérienne visant Kyiv, la troisième en l'espace de 24 heures, a fait au moins un mort et quatre blessés, ont annoncé mardi les autorités ukrainiennes qui affirment avoir détruit plus de 20 drones. "L'attaque fut intense, venant de plusieurs lieux, en plusieurs vagues", a dit Sergueï Popko, qui dirige les opérations militaires dans la capitale ukrainienne, sur la messagerie Telegram. Cette dix-septième attaque conduite depuis le début du mois de mai a fait un mort, tué lorsque les débris d'un drone ont percuté un immeuble résidentiel et provoqué un incendie, ont dit les autorités. Les premiers éléments réunis par les autorités laissent croire que les attaques ont été commises par des drones Shahed de fabrication iranienne, ce que Reuters n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat. Moscou n'a pas commenté ces informations. "L'ennemi continue d'attaquer la capitale", a dit le maire de la ville, Vitali Klitschko. "Ces explosions nocturnes ont touché plusieurs quartiers de la ville qui ont été touchés par la chute de débris. L'ampleur exacte des dégâts reste à établir, ont dit les autorités. (Valentyn Ogirenko, Dan Peleschuk et Gleb Garanich; version française Nicolas Delame)