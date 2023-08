Nouvelle annulation d'une épreuve test de natation dans la Seine

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Pour la troisième fois en un mois, l'étape de natation d'une épreuve test de triathlon organisée à un an des Jeux Olympiques de Paris a été annulée dimanche en raison de la mauvaise qualité de l'eau de la Seine. Les analyses de qualité de l'eau n'offrent "pas les garanties nécessaires à la bonne tenue de l'épreuve de nage", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Le triathlon relais mixte a ainsi été réduit à deux disciplines, le cyclisme et la course à pied, comme la veille pour l'épreuve de para triathlon. Début août, les organisateurs avaient annulé la Coupe du monde de natation en eau libre à Paris, de fortes pluies ayant affecté la qualité de l'eau du fleuve qui traverse la capitale. La ville a déployé des moyens importants pour rendre la Seine à nouveau baignable, comme c'était le cas lors des Jeux Olympiques de Paris en 1900. Le Jeux olympiques de Paris sont prévus du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre. (Reportage Yiming Woo, Benoit Van Overstraeten et Elizabeth Pineau)