Nouvelle aide militaire des USA à l'Ukraine, avec des drones espions

WASHINGTON (Reuters) - Le département américain de la Défense a annoncé mardi une nouvelle aide sécuritaire à l'Ukraine, dont la livraison de missiles de défense aérienne, de véhicules blindés et de drones de petite taille, alors que la contre-offensive lancée le mois dernier par Kyiv peine à obtenir les avancées espérées. Pour la première fois, figurent parmi les équipements des drones de surveillance Black Hornet produits par Teledyne FLIR Defense, une unité de Teledyne Technologies. Cette nouvelle aide de Washington, rapportée en premier lieu par Reuters, inclut aussi des munitions pour les systèmes de défense aérienne Patriot et des systèmes de missile surface-air de pointe. Il s'agit du 43e ensemble sécuritaire pour l'Ukraine approuvé par les Etats-Unis, qui ont ainsi fourni plus de 43 milliards de dollars d'aide à Kyiv depuis le début de l'offensive russe, le 24 février 2022. (Reportage Mike Stone et Patricia Zengerle, avec Ismail Shakil et Katharine Jackson; version française Jean Terzian)