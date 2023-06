Nouvelle aide militaire américaine à l'Ukraine, chiffrée à 500 millions de dollars

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé mardi la fourniture de nouveaux équipements militaires à l'Ukraine, représentant jusqu'à 500 millions de dollars (456 millions d'euros). Cette nouvelle aide comprend des véhicules de combat Bradley et des véhicules blindés de transport de troupes Stryker, ainsi que des munitions pour les lance-roquettes multiples Himars, a détaillé le Pentagone dans un communiqué. Elle est mise en oeuvre en vertu de l'autorité présidentielle de prélèvement (PDA), qui permet au président des Etats-Unis de puiser dans les stocks en cas d'urgence, sans aval préalable du Congrès. Cette aide est la 41e annoncée par Washington en faveur de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe de février 2022, pour un montant total évalué à plus de 40 milliards de dollars. (Mike Stone à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)