Nouvel incendie dans une raffinerie russe touchée par un drone

MOSCOU, 5 mai (Reuters) - Un incendie s'est déclaré vendredi sur le site de la raffinerie d'Ilsky dans le sud de la Russie à la suite d'une attaque au drone, la deuxième en autant de jours, a rapporté l'agence Tass citant les services de secours. L'incident n'a pas fait de victimes, selon l'agence RIA Novosti. La raffinerie d'Ilsky est située près du port de Novorossisk sur la mer Noire, non loin de la péninsule de Crimée. Moscou accuse régulièrement l'Ukraine de mener des actions de sabotage à l'aide de drones en Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Kyiv ne revendique généralement pas ces opérations. Alors que l'Ukraine se dit prête à lancer une contre-offensive pour récupérer les territoires pris par la Russie depuis l'invasion du pays en février 2022, les attaques de drones se multiplient depuis plusieurs jours de part et d'autre. (Rédaction de Moscou, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)