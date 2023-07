Nouvel essai balistique de la Corée du Nord, selon Tokyo et Séoul

(Reuters) - La Corée du Nord a procédé à un nouvel essai balistique au large de sa côte orientale, a rapporté mardi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'armée sud-coréenne, tandis que le Japon a déclaré que deux missiles semblent avoir atterri près de sa zone économique exclusive. Un premier missile a atteint une altitude de 50 km et a volé sur une distance de 550 km, a déclaré le ministre japonais de la Défense. Le second missile a lui atteint une distance de 600 km, a ajouté Yasukazu Hamada devant des journalistes. Tokyo a formulé une plainte pour ces tirs de missiles via des canaux diplomatiques, a indiqué aussi le ministre. Cette annonce intervient alors que la Corée du Nord a dit la semaine dernière avoir testé un nouveau missile intercontinental, le Hwasong-18, un tir présenté par Pyongyang comme un avertissement à l'adresse des Etats-Unis et d'autres "adversaires". (Reportage Kiyoshi Takenaka et Nobuhiro Kubo à Tokyo, Rami Ayyub à Washington; version française Jean Terzian)