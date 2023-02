Nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine

Nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi que l'Ukraine avait rendu 101 prisonniers de guerre qui étaient détenus dans des territoires contrôlés par Kyiv, un nouvel échange qui intervient à l'approche du premier anniversaire de la guerre. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que l'aviation russe allait transporter ces soldats à Moscou afin qu'ils y reçoivent des soins dans des institutions médicales du ministère. A Kyiv, le secrétaire général de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a lui déclaré que 100 soldats et un civil ukrainiens avaient été rendus au pays. Presque tous ces prisonniers avaient défendu la ville de Marioupol, dans le sud du pays, face au siège de l'armée russe, laquelle est finalement parvenue à en prendre le contrôle, a-t-il ajouté via la messagerie Telegram. Depuis le lancement de l'offensive russe le 24 février 2022, l'Ukraine a obtenu la libération de 1.762 hommes et femmes détenus par la Russie, selon une annonce du président ukrainien Volodimir Zelensky effectuée plus tôt ce mois-ci. (Reportage Vladimir Soldatkin, avec Dan Peleschuk; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)