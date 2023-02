Nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine

Nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Ukraine et la Russie ont annoncé samedi avoir échangé quelque 200 prisonniers, tandis que les corps de deux volontaires britanniques ont été renvoyés en Ukraine. Le directeur de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriy Yermak, a indiqué que 116 Ukrainiens étaient rentrés chez eux, les agences de presse russes évoquant pour leur part l'annonce par le ministère de la Défense du retour de 63 soldats grâce à une médiation des Emirats arabes unis. "Nous avons fait revenir 116 des nôtres, des défenseurs de Marioupol, des partisans de Kherson, des tireurs d'élite du front de Bakhmout et d'autres héros", a écrit Andriy Yermak sur Telegram. Le directeur de cabinet de Volodimir Zelensky a ajouté que les corps d'Andrew Bagshaw et Chris Parry, qui avaient été tués pendant une opération humanitaire visant à évacuer des civils du Donbass le mois dernier, avaient été renvoyés en Ukraine dans le cadre de cet échange. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün)