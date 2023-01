Nouvel appel à la grève chez EDF pour les 6,7 et 8 février

PARIS (Reuters) - Un nouvel appel à la grève chez EDF et dans les autres entreprises des industries électriques et gazières en France a été lancé pour les 6, 7 et 8 février, a déclaré mardi Fabrice Coudour, secrétaire national à la FNME-CGT (Fédération nationale des Mines et de l'Energie-CGT).

La CGT et Sud-Rail ont déjà appelé les cheminots à deux journées de débrayage les 7 et 8 février contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Un appel à la grève reconductible a été également déposé pour le 6 février dans les raffineries.

(Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)