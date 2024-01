Nouveaux tirs nord-coréens près de la frontière maritime, selon Séoul

SEOUL (Reuters) - La Corée du Nord a de nouveau procédé à des tirs d'artillerie en mer près de la frontière sud-coréenne dimanche, au nord de l'île de Yeonpyeong, a déclaré l'armée sud-coréenne, citée par l'agence de presse Yonhap. La Corée du Nord a tiré plus de 60 obus samedi près de la frontière maritime disputée entre les deux pays, après une salve de 200 obus la veille à laquelle la Corée du Sud avait répondu. "L'armée nord-coréenne lancera une frappe militaire immédiate si l'ennemi se livre à la moindre provocation", a déclaré dimanche la soeur du dirigeant Kim Jong-un, Kim Yo-jong. (Jihoon Lee, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)