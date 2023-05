Nouveaux tirs de missiles russes sur Kyiv, dit l'Ukraine

par Pavel Polityuk et Gleb Garanich KYIV (Reuters) - La Russie a tiré mardi une nouvelle salve de missiles contre l'Ukraine à quelques heures de ses commémorations annuelles de la victoire de 1945 contre l'Allemagne nazie. Les autorités ukrainiennes affirment avoir abattu 23 des 25 missiles tirés par la Russie, principalement contre Kyiv. "Dans la nuit précédant le 9 mai 'sacré', les (Russes) ont lancé une attaque contre le territoire de l'Ukraine", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne sur la messagerie Telegram. Aucune victime ni aucun dégât majeur n'ont été signalés dans l'immédiat, selon les autorités ukrainiennes. Une quinzaine de ces missiles ont été abattus au-dessus de Kyiv. "Comme sur le front, les projets de l'agresseur ont échoué", a dit Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, sur Telegram, précisant que, selon les premières informations à sa disposition, les missiles avaient été tirés depuis la région de la mer Caspienne. Il s'agit de la cinquième attaque de ce type depuis début mai de la part de la Russie, qui a repris sa campagne de bombardements aériens sur l'Ukraine en grande partie interrompue depuis début mars. Elle intervient alors que les Russes s'apprêtent à célébrer ce mardi l'anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie avec, comme chaque année, une parade militaire sur la place Rouge de Moscou et un discours du président Vladimir Poutine. "(Ils) ont tenté de tuer autant de civils que possible, en ce jour", a dit Serhiy Popko. S'exprimant lui aussi sur la messagerie Telegram, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que des débris étaient tombés sur une maison du quartier de Holosiivkyi, dans le sud-ouest de la ville, sans faire apparemment de victimes ni de dégâts importants. Des débris jonchaient aussi la chaussée d'une rue du quartier de Chevtchenkivskyi dans le centre de la capitale. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)