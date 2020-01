Nouveaux records à Wall Street où les technologiques flambent

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,29% lundi, portée par la bonne tenue d'Apple et des autres valeurs du secteur des nouvelles technologies et par l'optimisme généralisé concernant la signature d'un accord commercial préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis.

Alors que la saison des résultats financiers est imminente, les marchés anticipent aussi des annonces solides.

L'indice Dow Jones a gagné 83,28 points à 28.907,05.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,78 points, soit 0,70%, à 3.288,13.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 95,07 points (1,04%) à 9.273,93 points.

"Les gens sont optimistes à propos des résultats (financiers à venir) et ils sont également soulagés de voir que la situation iranienne la semaine dernière n'a pas empiré, ils sont enfin heureux que la Chine et les Etats-Unis se retrouvent pour signer la phase 1 de l'accord commercial. Beaucoup de choses incitent à l'optimisme", note Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma.

Cet accord de "phase 1" entre Pékin et Washington, après dix-huit mois d'une guerre commerciale qui a alimenté l'anxiété des marchés, doit être signé mercredi à la Maison blanche.

D'après l'agence Bloomberg, le département américain du Trésor, dans son prochain rapport semestriel, devrait en outre cesser de considérer la Chine comme un Etat manipulant sa devise.

Les investisseurs attendent les résultats des grandes banques JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo, qui vont lancer mardi la saison des résultats pour le quatrième trimestre 2019.

De nombreux investisseurs tablent déjà sur des prévisions potentiellement relevées du fait de cet apaisement entre Washington et Pékin.

Aux valeurs, les technologiques comme Apple, Facebook, Netflix, Microsoft et Amazon.com ont été parmi les principaux acteurs de cette nouvelle séance de hausse.

Alphabet, qui possède Google, a fini sur un gain de 0,8%, et sa capitalisation boursière se rapproche de la barre des 1.000 milliards de dollars (993 milliards).

PETROLE

Le scénario du pire ne s'étant pas matérialisé au Moyen-Orient, où les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis sont moins vives que la semaine précédentes, le pétrole a perdu environ 1%.

Le baril de Brent finit en recul de 78 cents à 64,20 dollars. Le brut léger américain West Texas Intermediate lâche 96 cents à $58,08 le baril.

OR

L'allègement des tensions au Moyen-Orient a un résultat similaire sur l'or, traditionnelle valeur refuge qui avait atteint la semaine dernière un niveau record depuis près de sept ans. Le contrat à terme sur l'or US a fini en recul de 0,6% à $1.550,60 l'once.

(Chuck Mikolajczak et Noel Randewich; version française Henri-Pierre André)