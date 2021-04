Nouveaux records à Wall Street, le S&P à plus de 4.100 points

Crédit photo © Reuters

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - Le S&P 500 a atteint un record de clôture pour la troisième séance consécutive vendredi à Wall Street et le Dow Jones a également terminé à un plus haut niveau inédit, les deux indices continuant de profiter du regain d'optimisme des investisseurs sur les perspectives de croissance.

L'indice Dow Jones a gagné 0,89%, ou 297,03 points, pour s'établir à 33 800,6 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 31,63 points, soit 0,77%, à 4 128,8 points, franchissant pour la première fois 4.100 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 70,88 points (0,51%) à 13 900,19 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P gagne 2,7%, le Dow 1,96% et le Nasdaq 3,12% selon les données provisoires de clôture.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté plus qu'attendu en mars, leur hausse en rythme annuel atteignant 4,2%, le plus haut niveau depuis neuf ans et demi.

De nombreux investisseurs tablent sur une accélération de l'inflation alors que les progrès de la campagne vaccinale dans le pays alimentent le rebond de l'économie, après la paralysie de l'activité provoquée par la crise sanitaire liée au COVID-19 et les mesures de confinement.

Mais les marchés restent confiants grâce aux déclarations jugées rassurantes de la Réserve fédérale, qui se dit prête à ce que son objectif d'environ 2% d'inflation soit provisoirement dépassé.

Les grandes valeurs technologiques comme Apple (+2%), Amazon (+2,2%) et Microsoft (+1%) ont notamment soutenu la hausse du S&P, après avoir cédé du terrain en début de séance face à une nouvelle progression du rendement des bons du Trésor à 10 ans. Celui-ci a atteint jusqu'à 1,687% après la publication de la statistique des prix à la production avant de refluer à 1,66% environ.

Amazon a en outre été portée par le rejet par ses employés d'un entrepôt dans l'Alabama d'un projet de création d'un syndicat.

Les valeurs bancaires ont été globalement soutenues par des anticipations de résultats trimestriels solides à quelques jours du début des publications.

Les analystes tablent sur une hausse de 25% des bénéfices des sociétés du S&P par rapport à la même période de 2020, ce qui constituerait leur meilleure performance trimestrielle depuis 2018.

Boeing a reculé de 1%, l'une des plus fortes baisses du Dow, après avoir demandé à 16 compagnies aériennes clientes de son 737 MAX de procéder à des vérifications sur les circuits électriques de certains avions en raison d'un défaut potentiel de production.

(version française Jean-Stéphane Brosse)