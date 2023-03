Nouveau tir de missile de la Corée du Nord, dit Séoul

SEOUL, 14 mars (Reuters) - La Corée du Nord a lancé mardi un missile balistique au large de sa côte orientale, a rapporté l'armée sud-coréenne, dernier essai en date effectué par Pyongyang dans le cadre d'une série de tirs destinée à renforcer ses capacités militaires et à protester contre les manoeuvres conjointes USA-Corée du Sud. Les armées américaine et sud-coréenne ont débuté lundi, et ce pour une dizaine de jours, des exercices militaires conjoints d'une ampleur inédite depuis 2017. La Corée du Nord dit y voir une menace pour sa sécurité. Pyongyang avait déjà procédé dimanche au tir de deux missiles de croisière stratégiques depuis un sous-marin, à quelques heures du début des manoeuvres programmées par Washington et Séoul. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Jean Terzian)