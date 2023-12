Nouveau séisme aux Philippines, l'île de Mindanao touchée

Nouveau séisme aux Philippines, l'île de Mindanao touchée













Crédit photo © Reuters

MANILLE (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,8 a frappé l'île de Mindanao aux Philippines tôt lundi matin, à une profondeur de 38 kilomètres, a annoncé le Centre allemand de recherche en géosciences. Mindanao est la deuxième île la plus importante de l'archipel par sa superficie et sa population. Un premier tremblement de terre a frappé samedi soir une partie des provinces de Surigao Del Sur et Davao Oriental, conduisant à des ordres d'évacuation sur les côtes du pays ainsi qu'au Japon. Ce séisme d'une magnitude de 7,4 a fait au moins un mort, une femme frappée par l'effondrement d'un mur alors qu'elle tentait de se mettre à l'abri avec sa famille, a précisé un officiel philippin. (Karen Lema et Neil Jerome Morales à Manille, Nilutpal Timsina à Bengalore ; Version française Gilles Guillaume et Elizabeth Pineau)