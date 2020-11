Nouveau repli des actions face à la réalité de la crise sanitaire

Crédit photo © Reuters

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes évoluent dans le rouge jeudi à mi-séance, la perspective du développement d'un vaccin contre le COVID-19 ne suffisant plus à calmer les inquiétudes à court terme sur la propagation de la pandémie et ses dommages économiques.

Les futures sur les principaux indices de Wall Street suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% après avoir cédé près de 1% la veille.

La tendance pourrait évoluer avec la publication, une heure avant l'ouverture, des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice d'activité de la Réserve fédérale de Philadelphie en novembre.

À Paris, le CAC 40 cède 0,71% à 5.472,09 vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax est en baisse de 0,82% et à Londres, le FTSE de 0,96%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,79%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro abandonne 0,8% et le Stoxx 600 lâche 0,64%.

Les craintes liées à la crise sanitaire accaparent l'attention des investisseurs, occultant les informations positives de plusieurs laboratoires sur leur vaccin expérimental.

Les Etats-Unis ont franchi la barre des 250.000 morts mercredi et la ville de New York a annoncé la fermeture dès ce jeudi des écoles publiques. Tokyo a relevé son seuil d'alerte au niveau maximal jeudi alors que le nombre quotidien de nouvelles infections a atteint un record.

Dans ce contexte, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a exhorté les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union à sortir de l'impasse sur le budget de l'Union européenne afin de limiter l'impact économique de la deuxième vague épidémique.

VALEURS EN EUROPE

Parmi les secteurs affichant les plus forts reculs, l'énergie (-1,67%) souffre de la baisse du marché pétrolier tandis que les banques (-1,46%) et les transports et loisirs (-1,51%) pâtissent une nouvelle fois des craintes sur la conjoncture.