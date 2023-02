Nouveau record pour l'indice FTSE 100 à Londres !

PARIS, 3 février (Reuters) - Le FTSE 100 de la Bourse de Londres a inscrit vendredi un nouveau plus haut historique en séance, dépassant un précédent record qui datait de près de cinq ans. L'indice britannique de référence, en hausse de 1%, est monté jusqu'à 7.906,58 points vers 15h45 GMT. Le précédent record en séance, à 7.903,50, datait du 22 mai 2018. L'indice boursier bénéficie de la baisse de la livre sterling face au dollar et de l'espoir de voir la Banque d'Angleterre arrêter prochainement la remontée de son taux directeur après avoir déclaré que l'inflation britannique a probablement déjà atteint un pic. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)