Nouveau ralentissement de l'inflation en juin en France

PARIS (Reuters) - L'inflation sur un an en France a ralenti à un rythme légèrement plus marqué qu'attendu en juin, sous l'effet du repli des prix énergétiques et du ralentissement de la hausse des prix alimentaires, selon une première estimation publiée vendredi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation (IPC) s'inscrit en hausse de 4,5% sur les douze mois à fin juin, contre 5,1% à fin mai et 4,6% pour le consensus Reuters. L'indice harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, s'inscrit en hausse de 0,2% sur un mois en juin et affiche une progression de 5,3% sur un an, contre un taux d'inflation annuel de 6% en mai. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une décélération à 5,4% sur un an. Le ralentissement de l'inflation résulte principalement d'une baisse de 0,3% des prix de l'énergie et d'une hausse moindre des prix de l'alimentation (+4,5%) qui ont permis de neutraliser la légère accélération des prix des produits manufacturés (+4,3%) "du fait du début plus tardif des soldes d'été cette année", indique l'Insee. Le rythme de progression des prix des services a été proche de celui de mai et les prix du tabac sont restés stables sur le mois, précise encore l'institut. Tableau (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)