Nouveau fort tremblement de terre en Turquie, des morts et des dégâts

ANTAKYA, Turquie (Reuters) - Un nouveau fort tremblement de terre a secoué lundi la région d'Antakya (Antioche), dans le sud de la Turquie, où au moins trois personnes sont mortes dans l'effondrement d'immeubles fragilisés par les précédentes secousses, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC), l'épicentre du séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter était situé à environ 10 kilomètres de profondeur, dans une région proche de la frontière syro-turque, et a été ressenti jusqu'au Liban et en Egypte. Il s'est produit deux semaines après les deux tremblements de terre dévastateurs qui ont fait plus de 47.000 morts et des dégâts considérables dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le maire de la ville turque de Hatay, Lutfu Savas, a déclaré à la chaîne HaberTürk qu'il avait été prévenu que des personnes étaient prisonnières des décombres de nouveaux immeubles qui se sont effondrés. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a avancé un premier bilan d'au moins trois morts et plus de 200 blessés. Mouna al Omar, qui passait la nuit dans une tente dans le centre d'Antakya, a dit à Reuters avoir eu "l'impression que la terre s'ouvrait sous mes pieds". "Est-ce qu'il va y avoir une autre réplique ?", a-t-elle demandé en larmes, son fils de sept ans dans les bras. Quelques heures avant ce nouveau tremblement de terre, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken était en Turquie où il a promis que les Etats-Unis continueraient à aider le pays sinistré "aussi longtemps qu'il le faudra". Selon le dernier décompte de l'Autorité de gestion des catastrophes, quelque 385.000 appartements ont été détruits ou fortement endommagés par les séismes. (Reportage d'Ali Kucukgocmen, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Matthieu Protard)