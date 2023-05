Nouveau déraillement d'un train de marchandises en Russie après une explosion

2 mai (Reuters) - Une explosion a provoqué pour un deuxième jour consécutif, mardi, le déraillement d'un train de marchandises dans la région de Bryansk située dans l'ouest de la Russie et frontalière de l'Ukraine et de la Biélorussie, ont rapporté les autorités, qui dénoncent des opérations de sabotage ukrainiennes. "Un engin explosif non-identifié a explosé près de la station ferroviaire de Snezhetskaya. Il n'y a eu aucune victime", a déclaré via la messagerie Telegram le gouverneur local, Alexander Bogomaz, sans évoquer la responsabilité de l'incident. (Reportage Caleb Davis et David Ljungren; version française Jean Terzian)