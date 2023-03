"Nous serons prêts à accueillir Charles III dans d'excellentes conditions", affirme Darmanin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France est prête à accueillir la visite d'Etat du roi Charles d'Angleterre malgré les mobilisations contre la réforme des retraites, a déclaré vendredi le ministre français de l'Intérieur, Gerald Darmanin.

"Nous serons prêts évidemment a l'accueillir dans d'excellentes conditions", a déclaré Gérald Darmanin sur CNews. Une source au palais de Buckingham avait indiqué en début de semaine que les manifestations pourraient avoir des conséquences sur l'organisation de la visite du roi la semaine prochaine, la première depuis qu'il est devenu monarque. "Les étapes (du voyage) ne seront pas remises en question", a dit le ministre de l'Intérieur. Charles III est attendu pour une visite d'Etat en France du 26 au 29 mars et le programme jusqu'ici dévoilé comprend une visite au musée d'Orsay, un dîner au château de Versailles, une cérémonie à l'Arc de Triomphe ainsi qu'un entretien au palais de l'Elysée. Le roi doit également se rendre avec la reine consort dans la région de Bordeaux, où des manifestants ont incendié jeudi la porte de la mairie. "Annuler la venue de Charles III à Bordeaux ? Je ne souhaite pas faire ce cadeau aux casseurs", a déclaré vendredi le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, sur RTL. Plusieurs voix dans l'opposition ont appelé à l'annulation de cette visite en raison du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, qui s'est amplifié depuis le recours du gouvernement au 49.3 pour faire adopter la loi sans vote. Interrogé vendredi sur des appels à manifester lundi devant le palais de Versailles, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré que ce n'était pas le sujet. "Il n'y a pas d'appel intersyndical et franchement, il faut séparer les sujets. Je ne sais pas si c'est bon, en terme symbolique, d'aller à Versailles lundi (...) le sujet c'est est-ce qu'on capable d'être raisonnable et de trouver la porte de sortie". (Reportage Dominique Vidalon, avec la contribution de Blandine Henault, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)