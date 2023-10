"Nous partageons le chagrin d'Israël" dit Macron, qui appelle à l'unité

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a condamné jeudi dans une allocution télévisée "l'attaque terroriste la plus tragique de l'histoire d'Israël" et appelé les Français à rester unis afin de "porter un message de paix et de sécurité au Proche-Orient". Dans un message de onze minutes, le chef de l'Etat a condamné le Hamas, qu'il a qualifié de "mouvement terroriste", et déclaré que l'Etat d'Israël avait "le droit de se défendre" en "préservant les populations civiles". "Nous partageons le chagrin d'Israël", a-t-il dit, cinq jours après l'attaque du Hamas qui a fait au moins 1.300 morts sur le sol israélien. Selon un dernier bilan dressé par Emmanuel Macron, 13 ressortissants français ont été tués et 17 autres, "enfants et adultes", sont portés disparus et peut-être "retenus en otage". "Jamais la France n'abandonne ses enfants", a assuré le chef de l'Etat. "Nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés". La plupart des victimes de l'attaque du Hamas sont des civils abattus chez eux, dans la rue ou lors d'un festival de musique techno qui se déroulait près de la frontière avec Gaza, où des dizaines d'otages israéliens et étrangers sont détenus; Israël affirme en avoir identifié 97. Emmanuel Macron a dit son souci d'éviter toute "extension" du conflit israélo-palestinien aux pays voisins. "Nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région", a dit le chef de l'Etat, qui s'est notamment entretenu avec le président d'Israël, Isaac Herzog, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et des dirigeants de pays de la région comme l'Egypte, la Jordanie, le Liban, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite Emirats et le Qatar. "La lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix", a dit Emmanuel Macron, qui a rappelé la position française d'une solution à deux Etats. Président du pays d'Europe qui renferme les plus importantes communautés juives et musulmanes, Emmanuel Macron a lancé un message d'unité. "Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique", a-t-il dit. "N'ajoutons pas des fractures nationales aux fractures internationales et ne cédons rien à toute forme de haine", a-t-il aussi déclaré. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français de confession juive dont il a dit comprendre l'"inquiétude, la peur parfois". "La République sera là pour vous protéger et elle sera impitoyable avec tous les porteurs de haine", a déclaré le président, qui s'est aussi adressé aux musulmans de France. "Ni suspicion, ni division ne doit exister au sein de la Nation", a-t-il dit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux préfets d'interdire toute manifestation pro-palestinienne sur le territoire, alors que des centaines de personnes se sont tout de même réunies à Paris pour afficher leur soutien au peuple palestinien. (Rédigé par Elizabeth Pineau et Jean-Stéphane Brosse; édité par Zhifan Liu)