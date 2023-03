Norvège : Stoltenberg et Von der Leyen en mer du Nord pour discuter de la sécurité du gaz

Norvège : Stoltenberg et Von der Leyen en mer du Nord pour discuter de la sécurité du gaz













par Nora Buli Plateforme Troll, MER DU NORD, 17 mars (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan et la présidente de la Commission européenne se sont rendus vendredi en mer du Nord, en Norvège, pour discuter de la sécurité des approvisionnements en gaz et des infrastructures. Jens Stoltenberg et Ursula von der Leyen se sont rendus sur la plateforme Troll A, qui opère sur le plus grand champ gazier de Norvège. Après une baisse des flux russes, le pays nordique est devenu l'année dernière le plus grand fournisseur de gaz de l'Union européenne. Les deux responsables ont discuté de la protection des infrastructures et de l'approvisionnement en gaz de l'Europe avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere et le PDG d'Equinor, Anders Opedal. La sécurité des installations pétrolières norvégiennes a été renforcée après les explosions survenues sur les gazoducs Nord Stream le 26 septembre en mer Baltique. L'infrastructure énergétique de la Norvège est vitale, mais vulnérable en raison de sa taille, car elle comprend des milliers de kilomètres de gazoducs ainsi que des câbles Internet et électriques, a déclaré Jens Stoltenberg à la presse à bord du Troll A. "Nous ne pouvons évidemment pas protéger chaque mètre de cette infrastructure à tout moment", a-t-il dit. "Mais ce que nous faisons, c'est que nous avons intensifié (...) l'échange d'informations de renseignement. Nous avons renforcé notre présence en augmentant nos capacités militaires". "L'objectif est maintenant de multiplier les exercices et d'être en mesure de réagir rapidement si quelque chose se produit", a ajouté Jens Stoltenberg. L'Otan et l'UE ont créé en janvier une force d'intervention chargée de renforcer la protection des infrastructures critiques en réponse aux explosions du Nord Stream. Sa première réunion a eu lieu jeudi, a déclaré Ursula von der Leyen vendredi. Troll a couvert à lui seul 11,3% de la consommation de gaz de l'UE l'année dernière, selon l'opérateur Equinor. Le gisement représente un tiers des exportations quotidiennes de gaz norvégien vers l'Europe. Le gaz de Troll est acheminé par gazoduc vers une usine de traitement située sur la côte ouest de la Norvège, avant d'être à nouveau acheminé par gazoduc vers l'Union européenne et la Grande-Bretagne. (Reportage Nora Buli, rédigé par Gwladys Fouche ; Version Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)