Norvège : Relèvement surprise des taux d'intérêt de 25 points de base

Norvège : Relèvement surprise des taux d'intérêt de 25 points de base













Crédit photo © Reuters

par Victoria Klesty OSLO (Reuters) - La banque centrale norvégienne (Norges Bank) a relevé jeudi son principal taux d'intérêt de 25 points de base, à 4,50%, afin de juguler l'inflation et a laissé entendre que celui-ci resterait probablement à ce niveau pendant un certain temps. Sur les 27 économistes sondés par Reuters dans une enquête, 15 s'attendaient à ce que ce taux reste inchangé, tandis que seulement 12 prévoyaient une hausse à 4,50%. Sur le marché des changes, la couronne norvégienne s'affermit face à l'euro, prenant 1,6% à 11,535 vers 09h30 GMT. Elle était à 11,67 juste avant les annonces de la Norges Bank. La banque centrale norvégienne avait prévenu le mois dernier qu'elle augmenterait probablement les coûts d'emprunt en décembre, tout en indiquant qu'une baisse de l'inflation de base pourrait peser sur les décisions des responsables de la politique monétaire. "Nous constatons que l'économie se refroidit, mais que l'inflation est encore trop élevée. Une augmentation du taux directeur réduit maintenant le risque que l'inflation reste élevée pendant une longue période", a déclaré Ida Wolden Bache, la gouverneure de la Banque de Norvège, citée dans un communiqué. "Le taux directeur sera probablement maintenu à 4,50% pendant un certain temps", a-t-elle ajouté. Après avoir culminé à 7,0% en juin, l'inflation de base en Norvège, qui exclut les coûts énergétiques, s'est établie à 5,8% en novembre sur un an. Ce taux est inférieur aux prévisions de la banque centrale, qui tablait sur 6,1%, mais reste bien supérieur à l'objectif à moyen terme de 2,0%. La prochaine réunion de politique monétaire de la Norges Bank aura lieu le 25 janvier. La Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé mercredi ses taux d'intérêt inchangés et a indiqué que l'actuel cycle de durcissement de sa politique monétaire était probablement terminé. La Banque nationale suisse (BNS) a également laissé jeudi son principal taux directeur à 1,75%. Les marchés attendent à présent les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne (BCE) dans le courant de la journée. Une pause sur les taux pour ces deux banques centrales est prévue par les économistes interrogés par Reuters. (Reportage Victoria Klesty, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)