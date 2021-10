Norvège : Le suspect de l'attaque de Kongsberg est un citoyen danois

OSLO (Reuters) - L'homme arrêté par la police norvégienne et suspecté d'avoir commis des attaques ayant fait cinq morts et deux blessés dans la ville de Kongsberg mercredi est un citoyen danois de 37 ans, a annoncé jeudi la police norvégienne.

"La police donne cette information en raison des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et concernant des personnes n'étant pas liées à ces actes très graves", a déclaré la police dans un communiqué.

Les autorités n'ont pas révélé l'identité du suspect et n'ont donné aucun détail concernant un éventuel mobile. Elles ont ajouté qu'il semblait avoir agi seul.

Les attaques se sont produites dans divers endroits de Kongsberg, municipalité d'environ 28.000 habitants situés au sud-ouest de la capitale Oslo, dans le sud du pays.

Les enquêteurs examinent si les attaques constituent un acte de terrorisme et ont déclaré qu'elles fourniraient une description plus détaillée des événements de mercredi plus tard dans la journée.

Selon son avocat, le suspect "coopère et fait des déclarations détaillées concernant les attaques".

A la suite des incidents, la direction centrale de la police a fait savoir qu'elle avait donné pour directive à l'ensemble des officiers du pays d'être munis d'une arme à feu. Traditionnellement, les officiers ne sont pas armés mais ont accès à des pistolets et fusils en cas de nécessité.

Le bilan de ces attaques est le pire dans le pays depuis les attentats commis il y a 10 ans par l'extrémiste de droite, militant islamophobe, Anders Behring Breivik, à Oslo et dans l'île d'Utoya, qui avaient fait 77 morts.

(Reportage Terje Solsvik; version française Camille Raynaud)