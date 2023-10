Norvège : Le Premier ministre prépare un remaniement ministériel après sa défaite aux élections locales

OSLO (Reuters) - Le Premier ministre travailliste norvégien Jonas Gahr Stoere annoncera lundi un remaniement ministériel, a indiqué son bureau, alors que les médias rapportent depuis plusieurs jours l'imminence de changements au sein du gouvernement. Cette annonce intervient cinq semaines après les élections municipales et régionales, au cours desquelles les travaillistes sont arrivés en deuxième position derrière les conservateurs. Les changements seront annoncés vers 9h10 GMT, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Au total, trois ministres quitteront le gouvernement et deux seront mutés vers nouveaux postes. Un ministère de la Numérisation et l'Intelligence artificielle sera créé, ce qui portera le gouvernement à 20 membres, selon les médias. Le changement le plus en vue est le remplacement de la ministre des Affaires étrangères Anniken Huitfeldt par l'actuel ministre du Climat et de l'Environnement Espen Barth Eide, qui a déjà occupé le poste en 2012-2013, ont rapporté les chaînes de télévision NRK et TV2, ainsi que d'autres médias. Le ministre des Finances Trygve Slagsvold Vedum, le ministre de l'Industrie Jan Christian Vestre et le ministre de l'Énergie et du Pétrole Terje Aasland devraient tous conserver leur poste. Le gouvernement mené par le Parti travailliste et le Parti du centre, minoritaire, en place depuis 2021 après une coalition de centre-droit, est à la traîne dans les sondages avant les élections législatives prévues en septembre 2025. (Reportage Terje Solsvik, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)