Nord Stream: Les fuites sur les gazoducs causées par des 'puissantes explosions', dit la police danoise

COPENHAGUE (Reuters) - Une enquête préliminaire sur les dommages subis par les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la partie danoise de la mer Baltique montre que les fuites de gaz ont été causées par de "puissantes explosions", a dit mardi la police de Copenhague dans un communiqué.

La suite de l'enquête sur les dommages subis par les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre dernier dans la zone économique exclusive du Danemark sera menée conjointement par la police de Copenhague et le service de sécurité et de renseignement du Danemark.

"Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le cadre dans lequel se déroulera la coopération internationale avec, par exemple, la Suède et l'Allemagne, car elle dépend de plusieurs acteurs", a déclaré la police de Copenhague.

