Nord Stream: La Russie souhaite voir le Conseil de sécurité de l'Onu diligenter une enquête

Crédit photo © Reuters

NATIONS UNIES (Reuters) - La Russie souhaite que le Conseil de sécurité des Nations unies diligente une enquête indépendante sur les explosions ayant causé en septembre des dommages sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. La Russie a déposé vendredi une proposition de résolution auprès des 15 membres du Conseil, qui demanderait au secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, d'ordonner une enquête internationale afin de déterminer qui était à l'origine de ces "sabotages". L'ambassadeur adjoint de la Russie auprès des Nations unies, Dmitri Polianski, a déclaré que le texte devrait être soumis au vote dans la semaine. Une résolution du Conseil de sécurité doit remporter au moins neuf votes en sa faveur et ne se voir opposer aucun veto de la part des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine ou de la Russie, pour être adoptée. Les responsables suédois et danois, qui enquêtent sur l'attaque, ont indiqué que des traces d'explosifs avaient été retrouvées au niveau des gazoducs. (Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)