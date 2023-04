Nomura perd plus de 7% après la baisse de son bénéfice trimestriel

TOKYO, 27 avril (Reuters) - L'action de Nomura Holdings accusait une baisse de plus de 7% jeudi après que la plus grande société de courtage au Japon a fait état d'une forte baisse de son bénéfice net trimestriel, les inquiétudes concernant une crise mondiale du secteur bancaire ayant affecté les marchés et pesé sur ses activités de banque d'investissement. Nomura Holdings a fait état mercredi d'une baisse de 76% de son bénéfice net sur les trois premiers mois de l'année, rejoignant ainsi les banques d'investissement de Wall Street qui ont fait état d'un effondrement des commissions liées aux transactions, l'activité mondiale de fusions et acquisitions ayant atteint son niveau le plus bas depuis plus d'une décennie au cours du dernier trimestre. Les investisseurs sont devenus plus prudents face à la volatilité des marchés alors que la crise bancaire, qui a débuté avec les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank aux Etats-Unis, s'est propagée à Credit Suisse en Europe, menant à son rachat par UBS. La division "wholesale" de Nomura, qui réunit les activités de banque d'investissement et de trading, a enregistré sa deuxième perte trimestrielle consécutive, à 14,2 milliards de yens (96 millions d'euros) avant impôts. Le titre Nomura reculait de 7,5%, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis deux ans, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis quatre mois. (Reportage Mariko Katsumura; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)