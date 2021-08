Nomination d'un nouveau ministre en Grèce pour gérer les conséquences des incendies

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a nommé vendredi un nouveau ministre chargé du Redressement après des catastrophes naturelles, dans l'espoir de désamorcer la colère croissante suscitée par la difficile lutte contre les incendies qui ont détruit des milliers d'hectares de forêt.

Le nouveau poste, créé afin de venir en aide aux entreprises et aux familles durement touchées par les récents incendies, sera occupé par Christos Triantopoulos.

"Le remaniement interne du gouvernement vise à renforcer la réponse aux catastrophes naturelles et aux crises et à soutenir les habitants des zones touchées par les incendies", a confié à Reuters un haut responsable du gouvernement.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre s'est excusé pour les retards dans la lutte contre les incendies tout en défendant les actions de son gouvernement. Il a également débloqué 500 millions d'euros d'aides pour les victimes des feux.

Depuis début août, les incendies ont ravagé des centaines de maisons et de commerces ainsi que près de 65.000 hectares de fôret.

Jeudi, la pluie a apporté un soulagement tardif sur l'île d'Eubée, la deuxième plus grande île du pays et théâtre des incendies les plus importants.

Selon des représentants des pompiers, les incendies de forêt sur l'île d'Eubée et dans les régions de l'ouest du Péloponnèse et du nord de l'Attique sont désormais sous contrôle. De nombreux pompiers sont néanmoins restés sur place afin de prévenir d'éventuelles reprises.

