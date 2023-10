Nombreux rassemblements pro-palestiniens en Europe et en Asie

Nombreux rassemblements pro-palestiniens en Europe et en Asie













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - De nombreux rassemblements pro-palestiniens ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes samedi en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. A Istanbul, le parti au pouvoir AKP a revendiqué plus d'un million de participants à une manifestation au cours de laquelle le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé les "crimes de guerre de l'occupant israélien". Israël a réagi en annonçant le rappel de ses représentants diplomatiques en Turquie. A Londres, entre 50.000 et 70.000 personnes, selon la police, ont marché dans le calme à travers le centre-ville pour réclamer un cessez-le-feu. "Les grandes puissances n'en font pas assez aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici, pour réclamer un cessez-le-feu, défendre les droits des Palestiniens, le droit d'exister, de vivre, les droits humains, tous les droits", a déclaré une manifestante, Camille Revuelta. "Il ne s'agit pas du Hamas, il s'agit de protéger les vies palestiniennes." A l'image de Washington ou de l'Union européenne, le gouvernement de Rishi Sunak s'est abstenu de réclamer un cessez-le-feu, préférant demander des "pauses" humanitaires pour acheminer de l'aide à la population de Gaza. D'autres rassemblements de soutien ont été organisés à Copenhague, Rome ou Stockholm. A Paris, 3.000 à 4.000 personnes ont été "encerclées" après avoir tenté de se rassembler et de défiler malgré l'interdiction d'une manifestation dans le centre de la capitale, selon le préfet de police, Laurent Nunez. Plusieurs centaines de personnes ont également défilé à Marseille. Au Proche-Orient, des manifestants se sont réunis à Hébron, en Cisjordanie, en réclamant un boycott mondial des produits israéliens. Un rassemblement a eu lieu à Bagdad. En Malaisie, une vaste foule s'est réunie devant l'ambassade des Etats-Unis à Kuala Lumpur. A Wellington, capitale de Nouvelle-Zélande, plusieurs milliers de personnes brandissant des pancartes "Free Palestine" ont marché jusqu'au siège du Parlement. (Reportage Yann Tessier, Ben Makori et Will Russell à Londres, Ece Toksabay et Dilara Senkaya à Istanbul; avec les bureaux de Reuters ; version française Jean-Stéphane Brosse)