"Nomadland" remporte le Lion d'or de la Mostra de Venise

Crédit photo © Reuters

VENISE (Reuters) - "Nomadland" réalisé par l'Américaine d'origine chinoise Chloe Zhao a remporté samedi le Lion d'or du festival du film de Venise.

Frances McDormand y incarne une veuve d'une soixantaine d'années qui sillonne les routes de l'Ouest américain en camping-car et en multipliant les petits boulots.

La Mostra est le premier événement de ce type à se dérouler en public et en direct depuis le début de la pandémie due au coronavirus.

Le jury présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett a décerné un Lion d'argent au réalisateur mexicain Michel Franco pour son thriller "New Order" et un second au japonais Kiyoshi Kurosawa pour le drame historique "Wife of a Spy".

Le Russe Andreï Konchalovski a quant à lui obtenu le prix spécial du jury pour "Dear Comrades!", qui relate le massacre de grévistes en 1962 à Novotcherkassk.

Le prix de la meilleure actrice est allé à la Britannique Vanessa Kirby pour son rôle dans "Pieces of a Woman" et celui du meilleur acteur, à l'Italien Pierfrancesco Favino pour "Padrenostro".

(Silvia Aloisi, version française Jean-Philippe Lefief)