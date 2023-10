Nokia va supprimer jusqu'à 14.000 emplois après une baisse de 20% des ventes au T3

Nokia va supprimer jusqu'à 14.000 emplois après une baisse de 20% des ventes au T3













par Supantha Mukherjee STOCKHOLM, 19 octobre (Reuters) - Le groupe finlandais d'équipements de télécommunications Nokia a annoncé jeudi qu'il supprimerait jusqu'à 14.000 emplois dans le cadre d'un nouveau plan de réduction des coûts alors que ses ventes du troisième trimestre ont chuté de 20% en raison du ralentissement des ventes d'équipements 5G sur des marchés tels que l'Amérique du Nord. L'entreprise vise entre 800 millions d'euros et 1,2 milliard d'euros d'économies de coûts d'ici 2026, afin d'atteindre son objectif de marge opérationnelle à long terme d'au moins 14% à cet horizon. Ce programme d'économies devrait conduire à une organisation employant 72.000 à 77.000 employés par rapport aux 86.000 employés que compte Nokia aujourd'hui, a déclaré l'entreprise dans un communiqué. "Nokia prévoit d'agir rapidement sur le programme avec au moins 400 millions d'euros d'économies en cours d'année en 2024 et 300 millions d'euros supplémentaires en 2025", a ajouté l'entreprise. Au troisième trimestre, les ventes nettes comparables ont chuté à 4,98 milliards d'euros contre 6,24 milliards d'euros un an plus tôt et une prévision de 5,67 milliards d'euros selon les analystes sondés par LSEG. "Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a été affecté par l'incertitude actuelle, mais nous prévoyons une amélioration saisonnière plus normale dans nos activités de réseau au quatrième trimestre", a déclaré le directeur général Pekka Lundmark. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm, Blandine Hénault pour la version française)