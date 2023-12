Nokia revoit à la baisse son objectif de marge bénéficiaire pour 2026

STOCKHOLM (Reuters) - Nokia a annoncé mardi avoir revu à la baisse son objectif de marge d'exploitation comparable, le groupe finlandais d'équipements de télécommunications visant désormais 13% d'ici 2026 contre au moins 14% précédemment, après la perte d'un accord avec un opérateur de télécommunications américain. L'entreprise considère que l'ancien objectif est toujours atteignable mais que, compte tenu des conditions actuelles du marché pour son activité de réseaux mobiles, elle juge cette révision prudente. Nokia a dû encaisser la décision de AT&T, qui lui a préféré Ericsson pour la construction d'un réseau de télécommunications utilisant "Oran" ("Open radio access network"), une nouvelle technologie de réduction des coûts. Nokia et Deutsche Telekom (DT) ont cependant annoncé mardi un accord pour l'utilisation d'Oran en Allemagne, marquant le retour de la société finlandaise dans les réseaux commerciaux de DT. (Reportage Supantha Mukherjee et Anna Ringstrom, version française Augustin Turpin)