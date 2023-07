Nokia revoit à la baisse ses prévisions annuelles

STOCKHOLM (Reuters) - Le groupe finlandais d'équipements de télécommunications Nokia a revu vendredi à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année après avoir publié un chiffre d'affaires préliminaire du deuxième trimestre en dessous des attentes. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 5,7 milliards d'euros et une marge d'exploitation en comparable de 11%, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu en moyenne un chiffre d'affaires de 6 milliards. Nokia prévoit désormais un chiffre d'affaires de 23,2 à 24,6 milliards d'euros pour 2023, contre 24,6 à 26,2 milliards précédemment. Il a également réduit ses perspectives de marge d'exploitation en comparable à une fourchette de 11,5 à 13% contre 11,5 à 14% précédemment. "Les changements sont liés à l'activité Network Infrastructure et Mobile Networks", a déclaré la société. L'équipementier télécoms publiera ses résultats complets du deuxième trimestre le 20 juillet. (Reportage Anna Ringstrom, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)