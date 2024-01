Nokia : Le résultat d'exploitation chute de 27% au T4, mais dépasse les attentes avec la hausse des marges

STOCKHOLM (Reuters) - Nokia a fait état jeudi d'une baisse de 27% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, tout en dépassant les attentes, alors que l'équipementier télécoms finlandais fait face à une baisse de la demande d'équipements 5G en Amérique du Nord et un ralentissement sur des marchés comme l'Inde. Le résultat d'exploitation (Ebit) comparable est tombé à 846 millions d'euros contre 1,15 milliard d'euros un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 767,5 millions d'euros, selon les estimations LSEG. Nokia a toutefois vu ses marges brutes s'améliorer, ce qui a stimulé ses bénéfices, car les ventes de produits se sont déplacées vers les logiciels, qui génèrent des marges plus élevées. La marge brute est passée de 41,4% l'année précédente à 43,1%. "En ce qui concerne l'avenir, nous nous attendons à ce que l'environnement difficile de 2023 se poursuive au cours du premier semestre de 2024, en particulier au premier trimestre", a déclaré le directeur général Pekka Lundmark dans un communiqué. En décembre, Nokia avait revu à la baisse son objectif de marge d'exploitation comparable, citant la résolution en cours de litiges en matière de brevets. (Reportage Supantha Mukherjee, version française Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)