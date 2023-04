Nokia fait moins bien que prévu au T1

STOCKHOLM (Reuters) - Nokia a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes du marché pour le premier trimestre alors que l'équipementier télécoms finlandais observe des signes de ralentissement des dépenses des clients. Les perspectives pour l'ensemble de l'année restent cependant inchangées, et Nokia dit s'attendre à une rentabilité plus forte au second semestre. Le bénéfice d'exploitation comparable du premier trimestre a reculé à 479 millions d'euros, contre 583 millions d'euros l'année dernière, manquant ainsi la prévision de 532,4 millions d'euros des analystes interrogés par Refinitiv. Nokia et son concurrent Ericsson comptent sur la croissance des ventes en Inde, où les opérateurs de télécommunications construisent un nouveau réseau 5G, pour compenser le ralentissement dans les marchés à forte marge tels que les États-Unis. L'Inde, où Nokia compte parmi ses clients Reliance Jio et Bharti Airtel, représente désormais 15% de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 10% au cours du trimestre pour atteindre 5,86 milliards d'euros, dépassant l'estimation de 5,72 milliards d'euros. Le directeur général Pekka Lundmark s'attend à un certain niveau de reprise du marché nord-américain au cours du second semestre. La marge d'exploitation comparable est tombée de 10,9% à 8,2% au premier trimestre. Pour l'ensemble de l'année, elle devrait être comprise entre 11,5% à 14%. Nokia diversifie sa base de clients en se tournant vers des industriels qui implantent des réseaux 5G privés dans les centrales électriques et les mines. Les faibles résultats de l'activité de licence de brevet de Nokia expliquent que l'entreprise ait fait moins bien que prévu, a déclaré Mads Lindegaard Rosendal, analyste de la recherche sur le crédit chez Danske Bank. A la Bourse de Helsinki, l'action Nokia perdait 3% dans la matinée. (Reportage Supantha Mukherjee à Stockholm, version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)