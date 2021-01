Nokia dit ne pas avoir d'explication à son envolée en Bourse

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Nokia a déclaré mercredi ne disposer d'aucune information susceptible d'expliquer la hausse continue de son cours de Bourse.

"Nokia n'est informé d'aucune évolution importante et non publique au sein de l'entreprise et d'aucun changement important de ses activités ou de ses affaires n'ayant pas été rendu public qui expliquerait la récente hausse du cours de Bourse ou des volumes d'échanges de ses actions", a déclaré dans un communiqué le groupe finlandais d'équipements de télécommunications.

L'action Nokia cotée à Helsinki avait auparavant fini la journée en hausse de près de 14% et le titre coté à Wall Street avait atteint 9,79 dollars, portant à 133% sa hausse depuis le début de la semaine.

Vers 18h50 GMT, il prenait encore 48,2% à 7,01 dollars. La cotation a été interrompue à plusieurs reprises au cours de la séance.

Nokia figure parmi les valeurs favorites des investisseurs individuels, avec le distributeur de jeux vidéo GameStop et l'exploitation de salles de cinéma AMC, au coeur d'n mouvement inédit né de discussions en ligne.

(Tarmo Virki à Tallinn, version française Marc Angrand)