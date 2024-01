Nokia dépasse les attentes au T4 et anticipe une reprise de la demande

STOCKHOLM (Reuters) - Nokia a déclaré jeudi s'attendre à une reprise de la demande au second semestre, les faibles ventes d'équipements 5G ayant été compensées par la maîtrise des coûts, alors que le groupe finlandais d'équipements de télécommunications a annoncé avoir réalisé un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux prévisions. Les fournisseurs d'équipements de télécommunications tels que Nokia et son concurrent Ericsson anticipent une année difficile, les opérateurs réduisant leurs achats de nouveaux équipements 5G, ce qui les a incités à procéder à des réductions de coûts, notamment des suppressions d'emploi. Le résultat d'exploitation (Ebit) comparable est tombé à 846 millions d'euros contre 1,15 milliard d'euros un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 767,5 millions d'euros, selon les estimations LSEG. Nokia a toutefois vu ses marges brutes s'améliorer, ce qui a stimulé ses bénéfices, car les ventes de produits se sont déplacées vers les logiciels, qui génèrent des marges plus élevées. "Dans l'ensemble, nous considérons que les résultats sont solides dans un environnement difficile", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note. Le titre Nokia était en hausse de 8% à 11h20 GMT, parmi les meilleures performances du STOXX 600 Le groupe a déclaré s'attendre à ce que son bénéfice d'exploitation comparable pour 2024 s'établisse entre 2,3 milliards d'euros et 2,9 milliards d'euros, tandis que les analystes prévoient une moyenne 2,8 milliards d'euros, selon les données de LSEG. "Dans l'infrastructure de réseau, il y a des signes de reprise", a déclaré le directeur général Pekka Lundmark à Reuters. Nokia, qui a annoncé en octobre qu'il supprimerait jusqu'à 14.000 emplois, a signé un accord sur les brevets avec le fabricant chinois de smartphones Oppo et est sur le point de résoudre un différend avec une autre entreprise. Pekka Lundmark a toutefois déclaré que Nokia se retirerait de sa coentreprise chinoise avec Huawei. (Reportage Supantha Mukherjee, version française Augustin Turpin, édité par Zhifan Liu)