Nokia baisse, le groupe pourrait perdre un contrat avec AT&T aux USA

Nokia baisse, le groupe pourrait perdre un contrat avec AT&T aux USA













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Nokia recule fortement en Bourse lundi en matinée sur fond de rumeurs d'une perte de contrat auprès de l'opérateur télécoms américain AT&T, qui envisage de retirer le groupe finlandais de sa liste de fournisseurs. A la Bourse d'Helsinki, vers 09h30 GMT, l'action Nokia cède 3,79%, l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 (-0,20%). Atte Riikola, analyste chez Inderes, évoque un message publié vendredi sur LinkedIn par Earl Lum, le président de EJL Wireless Research, qui indique, citant des sources anonymes, qu'AT&T pourrait remplacer Nokia par Ericsson comme fournisseur d'équipements de réseau RAN sans fil. Sollicité, Nokia s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'AT&T et Ericsson n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de Reuters. "Si les rumeurs se confirment, ce serait un coup dur pour Nokia, soulevant des interrogations sur la capacité de sa division de réseau mobile à se montrer concurrentielle", souligne Atte Riikola. Nokia a perdu en 2020 un contrat aux Etats-Unis avec Verizon, qui, selon Atte Riikola, a également été précédé par des rumeurs de marché. (Reportage Boleslaw Lasocki; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)