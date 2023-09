NJJ (Xavier Niel) acquiert les parts de Kretinsky dans le Monde

PARIS (Reuters) - NJJ Presse, holding du milliardaire français Xavier Niel a annoncé samedi avoir racheté les parts de Daniel Kretinsky dans le journal Le Monde en vue de les transférer au fonds de dotation devant garantir l'indépendance du journal. "L'entièreté des parts détenues depuis 2019 par la société de Monsieur Daniel Kretinsky dans la société Le Nouveau Monde a été acquise par NJJ Presse (...) avec l'engagement irrévocable de NJJ Presse de transférer ces parts, conjointement avec les parts déjà détenues directement, au Fonds pour l'indépendance de la presse", peut-on lire dans un communiqué transmis à Reuters. Au terme de ces mouvements, ajoute NJJ, les deux premiers actionnaires de la Société Éditrice du Monde seront ce fonds de dotation et le Pôle d'Indépendance qui regroupe les sociétés de rédacteurs, les sociétés de personnels et la société des lecteurs du Monde. La holding de Xavier Niel ajoute qu'en l'état, la société Le Nouveau Monde demeure une société en commandite dont le contrôle reste entre les mains de Matthieu Pigasse. Le banquier d'investissement, membre du trio d'hommes d'affaires, avec notamment Xavier Niel, qui avait volé à la rescousse du journal la décennie précédente, "s'assurera du transfert de ses actions dans la société Le Nouveau Monde au Fonds de dotation", précise NJJ. Le Financial Times avait rapporté peu avant qu'un accord était proche sur un rachat des parts du magnat tchèque de l'énergie dans le Monde, une transaction d'environ 50 millions d'euros. (Reportage Gilles Guillaume et Sybille de la Hamaide)